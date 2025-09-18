Panamá reanuda relaciones consulares con Venezuela ante creciente retorno de migrantes

El presidente José Raúl Mulino anunció la restauración de las relaciones consulares con Venezuela para facilitar el retorno de migrantes venezolanos que fracasaron en su intento de llegar a Estados Unidos.

"La crisis venezolana se agrava y la ruptura de relaciones completas tuvo múltiples consecuencias. No hemos restaurado las relaciones diplomáticas, pero sí las consulares por motivos humanitarios", explicó Mulino.

El gobierno panameño busca trasladar a los migrantes que llegan desde toda Centroamérica hacia Caracas o el destino que determine Venezuela.

La reactivación de vuelos y servicios consulares se anunció en mayo, tras cuestionamientos de Panamá sobre las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela.

La medida también beneficia la redistribución de productos desde la zona libre de Colón y restablece frecuencias aéreas de Copa Airlines hacia Caracas y otros destinos.

Desde la llegada de Mulino a la presidencia, y las políticas migratorias de EE.UU., el flujo migratorio hacia el norte se ha reducido, mientras el retorno hacia Suramérica se ha vuelto predominante. Hasta septiembre de 2025, más de 13.200 migrantes han ingresado a Panamá en tránsito hacia Venezuela.