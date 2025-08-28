Panamá anuncia reinicio de labores consulares en Venezuela desde el próximo #1Sep

La sección consular de Panamá en Venezuela anunció el jueves la renovación de sus servicios, suspendidos desde julio del año pasado, a partir de la semana que viene.

A partir del próximo lunes 1 de septiembre del 2025, nuestra sesión consular reabrirá sus puertas en un horario especial de atención de lunes a jueves de 8:00 a 12:00", anunció esa dependencia en un comunicado.

Las relaciones bilaterales fueron suspendidas temporalmente por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el 29 de julio de 2024, un día después de las elecciones presidenciales en Venezuela, en las cuales el mandatario expresó un firme respaldo a la oposición.

No obstante, los dos países anunciaron el pasado 20 de junio la reanudación de sus actividades consulares con el propósito de dar atención a sus nacionales.

La sección consular de Panamá en Venezuela reiteró el jueves su "compromiso de servicio y asistencia a sus connacionales y al público venezolano, trabajando para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones".