Otros tres soldados colombianos mueren en enfrentamientos con el ELN

Tres soldados colombianos perdieron la vida en dos enfrentamientos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los últimos días, en los departamentos de Norte de Santander y Bolívar, según informes de fuentes militares.

El primer incidente se registró el martes por la tarde en el caserío Las Delicias, ubicado en el municipio de Tibú, en la conflictiva región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. Durante los combates, las tropas del Ejército se enfrentaron a integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, resultando en la muerte del soldado Yamid Araque Cely, originario de Floresta (Boyacá).

El segundo ataque ocurrió en el caserío San Isidro, que limita entre los municipios de Santa Rosa y Morales, en el sur de Bolívar. En esta ocasión, guerrilleros del ELN lanzaron «artefactos explosivos improvisados» desde un dron, causando la muerte de los soldados Danier Felipe Muñoz Ortiz y Cristian Andrés Hernández Jiménez, originarios de Oporapa y Tello, del departamento del Huila. Además, otros cuatro militares resultaron heridos en el ataque.

El Ejército condenó dicha agresión, calificándola como un «acto infame» y denunciando que representa una violación del derecho internacional humanitario (DIH).

Desde noviembre de 2022, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha mantenido diálogos de paz con el ELN en Caracas. Sin embargo, las negociaciones están suspendidas desde hace un año debido a la falta de voluntad de la guerrilla para continuar el proceso. En julio pasado, el presidente Petro afirmó que las conversaciones estaban rotas, citando las constantes acciones violentas del ELN en la región del Catatumbo y otras zonas fronterizas.

La crisis en las negociaciones se intensificó en enero de este año tras una ofensiva del ELN en el Catatumbo, donde se enfrentó al Frente 33 de las disidencias de las FARC, en medio de una disputa por el control territorial. Este conflicto ha dejado cerca de un centenar de muertos y ha provocado una grave crisis humanitaria, con más de 60,000 campesinos desplazados.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el ELN tiene presencia en 22 de los 32 departamentos de Colombia, siendo especialmente activo en Norte de Santander, Chocó, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.