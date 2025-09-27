Otan refuerza defensa en el este ante posible repliegue militar estadounidense en Europa

La Otan afirmó este sábado que está lista para enfrentar un eventual reajuste de tropas estadounidenses en Europa, en caso de que Washington decida reorientar parte de sus fuerzas hacia el Indopacífico. Así lo declaró el máximo responsable militar de la Alianza, el almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, al término de la reunión del Comité Militar celebrada en la capital letona.

“Estados Unidos sigue comprometido con la Otan, aunque puede decidir redistribuir su presencia según sus percepciones de amenaza. Hablamos de una reducción parcial, no de un abandono”, señaló el almirante.

En la rueda de prensa, Cavo Dragone explicó que la nueva operación Centinela del Este reforzará la vigilancia aérea, terrestre y marítima a lo largo del flanco oriental, tras recientes incidentes con drones y aviones rusos en el espacio aéreo de Polonia, Rumanía y Estonia. “Cualquier agresión recibirá una respuesta firme y proporcional”, advirtió.

Por su parte, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Letonia, Kaspars Pudans, manifestó que su país estaría dispuesto a recibir aviones con capacidad nuclear de la Otan, siguiendo la postura ya expresada por Estonia. “Se trata de una señal clara de disuasión y seguridad para nuestras sociedades”, indicó.

La reunión del Comité Militar, máxima autoridad militar de la Alianza, dio continuidad a los acuerdos de la última cumbre en La Haya, con el objetivo de reforzar la disuasión y la defensa colectivas frente a la creciente presión rusa. También participaron el comandante supremo aliado en Europa, Alexus G. Grynkewich, y el comandante aliado para la transformación, Pierre Vandier.