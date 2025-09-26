Otan intercepta cinco cazas rusos cerca del espacio aéreo de Lituania

La Otan respondió el jueves a la presencia de cinco cazas rusos cerca del espacio aéreo de Lituania, en un nuevo episodio que subraya las tensiones con Rusia en el flanco este.

Dos aviones húngaros, integrados en la misión de policía aérea del Báltico, despegaron desde la base lituana de Siauliai para interceptar tres Mig-31, un Su-30 y un Su-35, según informó la Alianza.

De acuerdo con Europa Press, la operación, en la que participa también un destacamento español, se enmarca en un aumento de incidentes con aeronaves y drones rusos en países como Polonia, Estonia, Rumanía y Dinamarca.

Aunque la Otan no ofreció más detalles sobre el suceso, destacó la intervención como una muestra de su compromiso con la defensa colectiva.

En las últimas semanas, las incursiones rusas han generado preocupación, especialmente tras un caso en Estonia donde tres cazas Mig-31 violaron el espacio aéreo aliado durante 12 minutos, siendo escoltados por aviones italianos, suecos y finlandeses.

El secretario general de la Otan, Mark Rutte, justificó la respuesta en Estonia, afirmando que no hubo amenaza directa. No obstante, las recientes violaciones han intensificado el debate sobre la postura de la Alianza.

Polonia ha amenazado con derribar cualquier aeronave que cruce su espacio aéreo, mientras Rutte aclaró que cualquier decisión de este tipo sigue protocolos rigurosos y no implica una acción automática.