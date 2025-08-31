Organismos denuncian que cárceles en Nicaragua se han convertido en centros de "exterminio"

Organismos defensores de derechos humanos de los nicaragüenses denunciaron este domingo un “exterminio silencioso” contra opositores y críticos del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes permanecen bajo custodia en las cárceles del país.

“Esta semana, el gobierno ha cruzado un umbral intolerable. Dos personas privadas de libertad, consideradas desaparecidas por sus familias, fueron entregadas muertas por el Estado”, alertaron en un comunicado conjunto el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica y el Monitoreo Azul y Blanco.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, la oposición denunció la muerte bajo custodia del abogado Carlos Cárdenas Zepeda, detenido hace quince días, y la de Mauricio Alonso, cuyo cuerpo fue entregado a sus familiares tras más de un mes detenido.

“Ambos casos confirman lo que venimos señalando: las cárceles del gobierno Ortega-Murillo se han convertido en antesalas de la muerte”, advirtieron las organizaciones.

Según estos organismos, al menos 33 disidentes permanecen desaparecidos forzosamente, entre ellos 11 mujeres, lo que califican como una "política sistemática de persecución, desaparición forzada y exterminio".

También exigieron una investigación internacional independiente y medidas urgentes de protección para quienes aún sobreviven en condiciones inhumanas.

En tanto, la Plataforma de Unidad por la Democracia acusó al Gobierno de haber convertido al aparato estatal en una “maquinaria de muerte sistemática” para sofocar cualquier disidencia.

Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, agravada tras las elecciones de 2021, en las que Ortega fue reelegido tras encarcelar a sus principales rivales y despojarlos de su nacionalidad.