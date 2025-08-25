El diario plural del Zulia


ONU exige justicia mundial tras asesinato de periodistas durante bombardeo israelí en Gaza

Al menos 245 periodistas palestinos han muerto desde el inicio de la guerra. Israel mantiene bloqueada la entrada de reporteros extranjeros al territorio desde octubre de 2023. La comunidad internacional fue llamada a proteger a la prensa y exigir justicia
Redacción Versión Final
La Organización de Naciones Unidas reclamó este lunes 25 de agosto una respuesta internacional firme tras el asesinato de un grupo de periodistas durante el bombardeo de un hospital en Gaza por parte del Ejército israelí.

La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, sostuvo que estos crímenes no deben provocar parálisis ni silencio, sino un impulso global para exigir rendición de cuentas y justicia.

Shamdasani recordó que, en medio de la guerra y la hambruna que azotan al enclave palestino, Israel ha impedido desde el inicio del conflicto la entrada de periodistas extranjeros, restringiendo la cobertura independiente. Según cifras del Gobierno gazatí, controlado por Hamás, al menos 245 reporteros palestinos han sido asesinados desde el 7 de octubre de 2023.

Los periodistas son los ojos y los oídos de la comunidad internacional, y deben ser protegidos. Sus muertes, al igual que las de innumerables civiles, requieren investigaciones independientes y rápidas", subrayó la portavoz.

A la fecha no se conoce que Israel haya realizado investigaciones ni sanciones relacionadas con los ataques contra comunicadores. Entre las víctimas del lunes, tres trabajaban para medios internacionales y fueron alcanzados mientras documentaban el bombardeo contra un hospital en Gaza.

