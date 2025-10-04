ONU considera “oportunidad vital” el plan de paz de Trump para Gaza

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, destacó este sábado que la propuesta de paz presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump, podría ser decisiva para poner fin a la violencia en Gaza y aliviar la crisis humanitaria que atraviesa el enclave.

“Se trata de una ocasión fundamental para que todas las partes actúen con buena fe, pongan fin al derramamiento de sangre y permitan un flujo masivo de ayuda humanitaria, junto con la liberación de rehenes y prisioneros palestinos”, señaló su oficina en un comunicado.

Por su parte, el Gobierno israelí anunció que se prepara para aplicar de inmediato la primera fase de dicho plan, tras la respuesta positiva de Hamás. En un comunicado oficial, la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que la medida busca garantizar la liberación de los rehenes retenidos en Gaza, en coordinación estrecha con Washington.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron en la red social X que se han ordenado ajustes operativos para implementar la iniciativa. Precisaron que la seguridad de las tropas será una prioridad y que se reforzarán las capacidades del Comando Sur para responder a eventuales amenazas.

El viernes, Hamás había manifestado su disposición a negociar bajo los parámetros de la propuesta estadounidense. El movimiento islamista agradeció los esfuerzos de mediación internacionales y expresó su aprobación a un intercambio de prisioneros, además del ingreso urgente de asistencia humanitaria a la Franja.

Según el planteamiento de Trump, aceptado por Israel, el proceso contempla un alto al fuego inmediato, la liberación de cautivos y la creación de un gobierno transitorio en Gaza, supervisado por la comunidad internacional.