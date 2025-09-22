ONG española denuncia vínculos de Zapatero, el Psoe y Pedro Sánchez con Maduro: “¡Exigimos sanciones!”
La organización española Hazte Oír presentó este 22 de septiembre una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, en la que señaló presuntos vínculos políticos y económicos entre el gobierno de Nicolás Maduro, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente Pedro Sánchez y el Psoe.
La intervención coincidió con la presencia de Sánchez en Nueva York y con investigaciones judiciales por corrupción que involucran a miembros de su entorno político y familiar, según destacó la organización.
Javier María Pérez-Roldán, abogado y secretario de Hazte Oír, fue el encargado de exponer los señalamientos. En su discurso mencionó la existencia de redes de influencia y financiación opacas, así como críticas al Gobierno español por supuestos ataques a la libertad de prensa, la independencia judicial y a organizaciones disidentes, entre ellas Hazte Oír.
El representante de la ONG afirmó que la relación entre Maduro, Zapatero, Sánchez y el Psoe “se tambalea gracias a periodistas que investigan, jueces que actúan con imparcialidad y ciudadanos movilizados”.
Hazte Oír indicó que esta intervención forma parte de una serie de acciones internacionales que ha emprendido en los últimos días, con contactos en organismos multilaterales, gobiernos y medios de comunicación, con el objetivo de “visibilizar lo que considera intentos de encubrimiento de casos de corrupción” por parte del Ejecutivo español.
Pérez-Roldán concluyó señalando que la comunidad internacional “debe estar alerta ante el uso de instituciones democráticas para encubrir redes de corrupción e injerencia extranjera”.
¡Exigimos sanciones", remató el profesional del Derecho en cuanto a sus denuncias.