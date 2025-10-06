ONG asegura que Gobierno de Nicaragua busca reclutar a periodistas independientes como “soplones”

El Gobierno de Nicaragua, liderado por los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha intentado reclutar a periodistas independientes como “orejas o soplones” del Estado, según un informe divulgado este lunes por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (Fled), integrante de la red regional Voces del Sur.

El documento, titulado Gobierno Ortega-Murillo intenta reclutar a periodistas independientes como "orejas y soplones" del Estado, recoge testimonios de comunicadores que permanecen en Nicaragua y que aseguran haber sido presionados por agentes policiales y allegados al Ejecutivo sandinista, recogió Swissinfo.

De acuerdo con el informe, “agentes policiales han intensificado los interrogatorios contra periodistas, presionándolos para que entreguen información sobre colegas”.

Una periodista, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad, relató que fue subida a una camioneta y posteriormente interrogada por oficiales de la Policía de Nicaragua. “Me mostraron documentos con pagos y contratos de medios nicaragüenses en el exilio. Tenían toda mi información”, afirmó.

Otra comunicadora contó que fue amenazada con el despojo de sus bienes si no revelaba información sobre colegas exiliados en Costa Rica, lo que la obligó a cambiar de domicilio por razones de seguridad.

Un periodista identificado como Mateo aseguró haber enfrentado una “persecución constante”, incluso tras abandonar Nicaragua, lo que le ha impedido retomar su labor profesional en el exilio.

Asimismo, otro comunicador declaró que, tras recibir la orden de abandonar el país, le permitieron quedarse solo si aceptaba convertirse en informante del Gobierno.

Otro testimonio indica que un periodista fue obligado a firmar diariamente un libro de actas en una delegación policial de su provincia y, posteriormente, presionado para espiar a sus colegas bajo la amenaza de perder su vivienda si se negaba.

En otro caso, una periodista narró que fue amenazada respecto a sus viajes de trabajo. Le advirtieron que conocían sus entradas y salidas hacia Costa Rica y la presionaron para que informara no solo sobre otros periodistas, sino también sobre sus vecinos.

Entre 2018 y 2023, al menos 54 medios de comunicación han cerrado, incluyendo cinco que fueron allanados y cuyas propiedades fueron confiscadas, como los diarios La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y La Trinchera de la Noticia, según la Fled.

Además, al menos 293 trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses —en su mayoría periodistas— han abandonado el país por razones de seguridad o han sido desterrados desde abril de 2018.

Desde esa fecha, Nicaragua atraviesa una profunda crisis política y social, que se intensificó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021. En esos comicios, Daniel Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, mientras sus principales contendientes permanecían presos o en el exilio.