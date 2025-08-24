Onda tropical AL-99 activa alertas en tres departamentos del Caribe colombiano

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) emitió una nueva alerta debido a la formación de la onda tropical AL-99 al este de las Antillas Menores, la cual presenta una probabilidad del 40 % de evolucionar a ciclón en las próximas 48 horas. Aunque todavía no representa una afectación directa sobre el país, los organismos de control iniciaron un plan de monitoreo y prevención.

De acuerdo con la Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales, integrada por Ideam, Dimar, Aerocivil, Fuerza Aérea y la propia Ungrd, el fenómeno podría intensificar lluvias de variada intensidad, con descargas eléctricas y ráfagas de viento sobre zonas costeras y marítimas del Caribe colombiano.

La entidad activó el Protocolo de Alerta y el Plan Nacional de Respuesta por Ciclones Tropicales, declarando estado de aviso para La Guajira, Magdalena y Atlántico; estado de vigilancia para Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia (en el golfo de Urabá); y estado informativo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Asimismo, se advirtió sobre un incremento en la altura de las olas durante las próximas 24 horas en el norte y centro del Caribe, lo que hace necesario limitar actividades marítimas y turísticas. La Ungrd recomendó a autoridades y comunidades permanecer atentas a los comunicados oficiales y seguir estrictamente las recomendaciones de seguridad.