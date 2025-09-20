Ofensiva israelí en Gaza deja decenas de muertos y más de 500 mil desplazados

Los ataques israelíes sobre Ciudad de Gaza han provocado este sábado al menos 57 muertos en la capital y 71 en toda la Franja, según recuentos hospitalarios.

La ciudad, blanco de intensos bombardeos y operaciones terrestres, se encuentra bajo fuego constante mientras hospitales y servicios de emergencia alertan de la falta de suministros y personal.

El ejército israelí aseguró que más de 500.000 palestinos, más de la mitad de la población previa de la capital, han abandonado sus hogares desde el inicio de la ofensiva, a finales de agosto. Una ruta de evacuación temporal fue abierta en la calle Saladino, pero la presión militar continúa.

Entre los fallecidos figura la familia Al Jamlah, compuesta por nueve personas, que murió en un ataque aéreo contra su vivienda en el barrio de Daraj. Organizaciones locales denuncian disparos indiscriminados de drones y bombardeos masivos que han destruido barrios enteros.

La cifra total de muertos desde el inicio de la guerra supera los 65.200 palestinos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

Mientras tanto, la comunidad internacional intensifica sus llamados al alto el fuego. Portugal anunció que este domingo reconocerá al Estado palestino, decisión que eleva a unos 150 los países que ya lo han hecho.