Obama celebra el Nobel de la Paz a Machado y llama a defender la democracia

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama celebró este viernes la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, calificándola como un ejemplo de coraje y compromiso con la democracia.

“Felicidades a la nueva galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, por su valiente lucha para devolver la democracia a Venezuela”, escribió Obama en la red social X. El exmandatario agregó que el premio “debería inspirar a quienes están comprometidos en luchas similares en todo el mundo”.

Obama también aprovechó su mensaje para hacer una reflexión sobre su propio país: “Este Nobel debe recordarnos a los que tenemos la fortuna de vivir en Estados Unidos que tenemos la responsabilidad de preservar y defender nuestras tradiciones democráticas arduamente ganadas”.

El expresidente, galardonado con el mismo premio en 2009 por sus esfuerzos en favor de la diplomacia y la cooperación internacional, subrayó que la distinción a Machado simboliza la resistencia pacífica frente al autoritarismo.

Desde la actual Casa Blanca, el director de comunicación Steven Cheung, cercano a Donald Trump, criticó la decisión del Comité Nobel al afirmar que “pone la política por encima de la paz”. “El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”, publicó en X.

Machado, que vive en la clandestinidad en Venezuela tras denunciar la reelección de Nicolás Maduro como fraudulenta, agradeció el premio con un mensaje de tono combativo: “Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump (…) ¡Venezuela será libre!”.