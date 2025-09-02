Nuevos tiroteos en EEUU: Siete muertos y 47 heridos en Chicago

Al menos siete personas han muerto y 47 han resultado heridas por disparos en una serie de tiroteos ocurridos durante el fin de semana en Chicago, según informaron las autoridades locales. La Policía de la ciudad estima en 54 el total de víctimas en los incidentes registrados en las últimas 48 horas, sin que hasta el momento se hayan producido detenciones.

Los tiroteos se producen en un contexto de creciente tensión con la administración del presidente Donald Trump, quien ha sugerido replicar en Chicago un operativo de militarización similar al implementado en Washington D.C. bajo el pretexto de combatir la criminalidad.

En respuesta, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha firmado una orden ejecutiva para impedir que los distintos departamentos de la ciudad, incluida la Policía, colaboren con las fuerzas federales en caso de un posible despliegue. Johnson se ha opuesto a la militarización, asegurando que la acción del presidente se encuentra “fuera de los límites de la Constitución”.

La postura del alcalde es respaldada por el gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, quien rechazó el plan de Trump, declarando que “no hay ninguna emergencia que justifique que el presidente de los Estados Unidos (...) despliegue la Guardia Nacional”.