Nuevos solicitantes de visas a EE. UU. deberán pagar $ 250 adicionales

El gobierno de Estados Unidos anuncia una nueva tarifa para los turistas extranjeros. A partir del 1 de octubre, todo aquel que solicite una visa de entrada debe abonar un arancel de 250 dólares adicionales, un cargo aprobado en el marco del “One Big Beautigul Bill Act”.

Esta medida, que busca incrementar el costo para los viajeros que ingresan al país bajo categoría de no inmigrantes, genera preocupación en la industria turística. Los expertos anticipan que el aumento puede influir en la cantidad de visitantes, ya que los viajes internacionales a U.S.A caen un 3,1% interanual en julio,

El nuevo arancel eleva el costo global del trámite de visa a unos 442 dólares, según datos de la Asociación de viajes de Estados Unidos especialmente para ciudadanos de países como México, China y Brasil.

Dicha cifra incrementa la barrera de acceso, sobre todo para visitantes de economías emergentes. Los operadores turísticos y las empresas internacionales ajustan sus estrategias, preocupados por el efecto que esta política tendrá en la afluencia de viajeros, y ya observan una tendencia descendente en el flujo de turistas extranjeros.

La asociación de viajes de EE.UU. confirma que el aumento en los costos podría reducir el volumen de viajes.

Por su parte, Gabe Rizzi, presidente de la empresa global de gestión de viajes Altour, explica que “cualquier cosa que añada a la experiencia del viajero va a reducir en alguna medida los volúmenes de viaje”.

Este ajuste en la política migratoria se presenta en un contexto de endurecimiento global, donde otras naciones, como el Reino Unido, también implementan mecanismo para optimizar los controles de ingreso.