Noruega y Dinamarca investigan avistamientos recientes de drones sobre bases militares estratégicas

Las autoridades noruegas investigan posibles drones sobre instalaciones militares, según confirmaron este sábado. La misma jornada, la policía danesa reportó avistamientos de aparatos no tripulados sobre una base aérea el viernes por la noche. Estos hechos forman parte de una serie de incidentes recientes en ambos países desde el lunes.

Un portavoz de las Fuerzas Armadas noruegas declaró al diario Dagens Naeringsliv que los drones habrían sido observados cerca de la base aérea de Orland, que alberga cazas F-35. Los avistamientos se registraron fuera del perímetro de la base y no afectaron sus operaciones.

La policía noruega confirmó que toma en serio las informaciones y abrió una investigación, aunque aún no hay resultados confirmados. Por su parte, Dinamarca reportó la noche del viernes nuevos drones sobre bases militares, incluyendo la base de Karup, lo que llevó al cierre temporal del espacio aéreo civil, sin afectar vuelos comerciales.

El Gobierno danés describió los incidentes como un “ataque híbrido” por un actor desconocido, mientras Noruega mantiene cautela y no ha confirmado la presencia efectiva de drones. La primera ministra Mette Frederiksen señaló que Rusia sería la amenaza detrás de estos ataques, aunque Moscú negó cualquier implicación, calificándolos de “provocación puesta en escena”.

Los incidentes han acelerado planes europeos de seguridad: ministros de Defensa de diez países de la Unión Europea acordaron priorizar la creación de un “muro antidrones” inspirado en las lecciones de la guerra en Ucrania. Dinamarca acogerá una cumbre europea de jefes de gobierno, donde Suecia aportará tecnología antidrones para proteger el evento.