“No vamos a defender a Maduro”, señala Petro, que gestiona regreso de colombianos presos en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que su Gobierno no busca defender a Nicolás Maduro, al referirse a los colombianos detenidos en Venezuela.

No vamos a defender a Maduro, que ustedes mismos han dicho que viola los Derechos Humanos. Allá hay colombianos presos, cuya situación no puedo detallar, pero hemos solicitado que regresen al país”, afirmó, citado por Blu Radio, al explicar, durante un acto oficial, que se han realizado gestiones para que sus connacionales detenidos en Venezuela puedan volver a Colombia.

En cuanto al despliegue militar estadounidense en el Caribe, destacó que hay jóvenes colombianos que no han regresado a sus hogares tras salir por el mar, algunos de ellos con fines de pesca, y cuyo paradero se desconoce.

No nos agreden cualquier misil sobre un civil colombiano. Atención defensora del pueblo, veamos qué pasa si aparecen”, indicó, haciendo un llamado a monitorear la situación con prudencia y rigor.

Petro enfatizó la necesidad de denunciar cualquier violación de derechos humanos ante instancias nacionales e internacionales y responsabilizó a funcionarios extranjeros de posibles crímenes.