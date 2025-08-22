Netanyahu tilda informe de la ONU que declara hambruna en Gaza como “mentira descarada”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó este viernes de “mentira descarada” el informe independiente respaldado por la ONU que declaró la existencia de hambruna en la gobernación de Gaza, afectando a más de medio millón de personas, incluida la capital del enclave.

Según un comunicado emitido por la Oficina del mandatario, Israel “no tiene una política de hambruna” y su objetivo es “prevenirla”. El texto señala que desde el inicio de la guerra se han enviado al territorio dos toneladas de ayuda humanitaria.

El comunicado también acusa al grupo Hamás de supuestamente sustraer parte de la asistencia destinada a la población para financiar su maquinaria bélica, aunque esta afirmación no ha sido verificada ni por Israel ni por las ONG presentes históricamente en Gaza. Israel justifica la escasez temporal de alimentos en los combates, asegurando que ha implementado entregas aéreas, marítimas, rutas seguras de transporte y puntos de distribución gestionados por empresas estadounidenses.

Netanyahu y su gobierno califican de “libelo” la conclusión de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF), el estándar internacional utilizado para medir la seguridad alimentaria en todo el mundo.

El informe advierte que el nivel 5 de hambruna catastrófica ya se registra en Gaza, lo que implica que las familias enfrentan “escasez extrema de alimentos o imposibilidad de cubrir otras necesidades básicas”, provocando hambruna, muerte y desnutrición aguda.

Si el bloqueo israelí de suministros no se levanta y no se permite el ingreso masivo de alimentos, se prevé que esta crisis se extienda al centro de Gaza (Deir el Balah) y al sur (Jan Yunis), alcanzando hasta 640.000 personas.

“Esto está siendo especialmente duro para los más vulnerables: mujeres embarazadas, recién nacidos, niños, ancianos y personas con discapacidad física. Pero toda Gaza sufre hambre”, explicó a EFE un pediatra de la ONG estadounidense MedGlobal, que ha trabajado en varios hospitales del territorio durante la ofensiva israelí.