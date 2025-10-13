Netanyahu rechaza invitación de Trump a la cumbre de paz en Egipto por festividad judía

Tras informes de que viajaría hoy a la ciudad balneario de Sharm el-Sheij en Egipto para participar en la cumbre de paz con líderes mundiales, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó que no viajará debido a una festividad judía que comienza en la noche de este lunes.

Netanyahu agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, la invitación y sus "esfuerzos por ampliar el círculo de la paz: la paz a través de la fuerza", según la oficina del primer ministro.

Netanyahu no mencionó al presidente egipcio, Abdel Fattah El-Sissi, quien lo invitó por teléfono este lunes, según informaron fuentes egipcias.

Este lunes al atardecer comienza la festividad judía de Sheminí Atzeret-Simjat Torá e históricamente, los líderes israelíes evitan viajar durante el shabat, el sábado, día sagrado del judaísmo, y en las festividades judías, salvo en circunstancias extraordinarias.

Y en Egipto comenzará mañana una cumbre con 31 líderes de naciones europeas y asiáticas para debatir el futuro de Gaza.

Este lunes, en el tercer día de la entrada en vigor de un alto el fuego en Gaza, fueron liberados los 20 rehenes que quedaban con vida en manos de Hamás tras dos años de cautiverio.

Paralelamente, Israel excarceló a casi 2.000 presos palestinos en el marco de la primera fase del acuerdo de paz propuesto por Trump.

Además de la liberación de rehenes y el retiro de tropas israelíes de Gaza, el documento propone que Hamás y otras facciones renuncien a participar en el gobierno del enclave.

Según el plan, el control de la Franja deberá ser entregado a un gobierno tecnócrata supervisado por una estructura internacional encabezada por el propio Trump.