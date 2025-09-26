Netanyahu niega la hambruna en Gaza en una Asamblea de la ONU casi vacía como protesta

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, abrió este viernes la jornada en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero su intervención comenzó marcada por abucheos y la salida de numerosos asistentes de la sala, dejando muchas sillas vacías.

En su discurso, Netanyahu rechazó las acusaciones de que su Gobierno esté llevando a cabo un "genocidio" en la Franja de Gaza y lanzó una advertencia contundente: "Nuestros enemigos son sus enemigos".

Además, criticó duramente a los líderes occidentales que reconocen al Estado palestino, acusándolos de "alentar el terrorismo" y afirmó que esto será una "marca de vergüenza" para ellos. También abordó la cuestión de la solución de los dos Estados, señalando que Israel siempre ha estado a favor, pero responsabilizó a los palestinos por rechazar la propuesta. "Solo quieren un Estado palestino en lugar de Israel", afirmó.

La intervención de Netanyahu siguió al discurso del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, quien habló el jueves vía videoconferencia después de que Estados Unidos negara el visado a toda la delegación palestina. Abás pidió que la ONU asuma la administración de Gaza tras la ofensiva israelí, excluyendo a Hamás del gobierno del territorio, y condenó los ataques del 7 de octubre, subrayando que "esas acciones no representan al pueblo palestino".

Mientras tanto, unas 2.000 personas marchaban pacíficamente en Nueva York para protestar tanto contra la presencia de Netanyahu en la Asamblea General como contra la guerra en Gaza. La manifestación partió desde Times Square con la intención de acercarse lo más posible a la sede de la ONU, cuyos alrededores permanecen cerrados al público sin acreditación.