Netanyahu afirmó que la guerra entró en un momento de “acción decisiva” contra Hamas

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Eyal Zamir, anunciaron el martes que la guerra contra Hamas continuará y que las operaciones militares en la ciudad de Gaza se intensificarán en los próximos días

Según Times of Israel, Zamir indicó en la base Nachshonim, en el centro del país, que la campaña terrestre ya había iniciado y que el ejército no aceptará menos que la derrota total de Hamas: “No detendremos la guerra hasta que derrotemos a este enemigo”, expresó ante reservistas y personal logístico.

Por su parte, Netanyahu dejó un claro mensaje sobre lo que sucederá en los próximos días: “A lo largo de esta guerra hemos tomado decisiones muy difíciles, decisiones que nadie creía que pudiéramos implementar. Pero las llevamos a cabo porque ustedes nos dieron, y a mí, la fuerza para liderar al Estado de Israel hacia la victoria total. Ahora nos encontramos en la etapa de acción decisiva. Creo en ustedes, confío en ustedes, y toda la nación los abraza”.

En paralelo, la FDI convocó a decenas de miles de reservistas para prepararse ante la inminente ofensiva, calificada por Netanyahu como la “etapa decisiva” del conflicto. Israel considera que la ciudad de Gaza representa el último bastión significativo de Hamas. No obstante, fuentes militares señalan que la cantidad de soldados que atiende el llamado al servicio ha disminuido conforme la guerra se acerca a su segundo año.

Durante las últimas semanas, las fuerzas israelíes han atacado posiciones militares y presuntos centros de reunión de combatientes de Hamas y la Yihad Islámica Palestina en los barrios de Shejaiya y Zeitoun.

El ejército informó el martes la eliminación de docenas de operativos enemigos, entre ellos Ahmad Abu Daf, subcomandante de compañía en el Batallón Zeitoun, señalado como responsable de numerosas emboscadas y del reclutamiento de nuevos miembros. Otro líder recientemente abatido fue Taleb Sidqi Taleb Abu Atiwi, comandante en la fuerza de élite Nukhba, vinculado a la infiltración durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

Al mismo tiempo, el ejército confirmó haber neutralizado a un integrante de Hamas que había tomado como rehenes a las israelíes Emily Damari, Romi Gonen y Naama Levy, liberadas a inicios de año durante un alto el fuego.

La FDI exhortó a la población civil, a las organizaciones humanitarias y al personal médico a evacuar las zonas de combate. En redes sociales, el portavoz en árabe, Avichay Adraee, instó a los residentes a dirigirse a la zona humanitaria de al-Mawasi, donde se reforzarán los servicios de atención médica, suministro de agua y alimentos.