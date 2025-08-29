Naciones Unidas alerta sobre posible deportación de exiliados venezolanos desde EE. UU.

Relatores de derechos humanos de la ONU y miembros del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias emitieron este viernes una alerta sobre la "inminente deportación" de tres disidentes políticos venezolanos y un defensor de los derechos humanos que se encuentran exiliados en Estados Unidos.

Según los expertos, la medida podría constituir una violación de los derechos humanos y del derecho internacional de los refugiados. Las autoridades estadounidenses, sin embargo, acusan a los cuatro individuos de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua y de representar una amenaza para la seguridad nacional.

Entre los afectados están Dehivis Olivo Hernández, exdetective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien en 2019 manifestó apoyo al opositor Juan Guaidó; y Gregory Sanabria Tarazona, activista y exestudiante de ingeniería, detenido en protestas en 2024 y que pasó tres años en prisión.

También se incluyen Teobaldo León y Wilmer García Vallenilla, ambos dirigentes de partidos opositores venezolanos que actualmente viven en el exilio. Los expertos advirtieron que dos de ellos han sufrido torturas documentadas en Venezuela y subrayaron que la protección prevista por el derecho internacional se aplica sin importar la situación migratoria o la nacionalidad.

El grupo de relatores indicó que las acusaciones presentadas en Estados Unidos carecen de pruebas y llamó a las autoridades a garantizar que estas personas no sean devueltas a Venezuela. Entre los firmantes de la declaración se encuentran Ben Saul, relator sobre derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; Mary Lawlor, relatora sobre defensores de derechos humanos; Gehad Madi, relatora sobre derechos de los migrantes; y Margaret Satterthwaite, relatora sobre independencia de magistrados y abogados.