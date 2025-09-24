Mulino ratifica en la ONU soberanía y neutralidad del Canal de Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ratificó este miércoles ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la soberanía plena sobre el canal que une los océanos Atlántico y Pacífico, cuya neutralidad garantizó.

La neutralidad es la fórmula más adecuada para proteger la seguridad de nuestro canal, un bien de utilidad global. El Canal de Panamá neutral, abierto al mundo y facilitador de un comercio internacional más integrado, es y seguirá siendo panameño", afirmó el mandatario en su discurso.

Mulino recordó que la vía acuática pasó a manos panameñas tras la firma de los tratados entre el líder nacionalista Omar Torrijos (1968-1981) y el presidente estadounidense James Carter, suscritos el 7 de septiembre de 1977.

A partir del 31 de diciembre de 1999, la República de Panamá asumió las obras y la operación del Canal con eficiencia, seguridad, sostenibilidad y neutralidad, de acuerdo con el tratado del canal de Panamá Torrijos-Carter y el de Neutralidad Permanente, ambos de 1977", agregó.

Además, subrayó que desde entonces Panamá ha administrado de manera "ejemplar" la vía acuática, contribuido al desarrollo económico del país y operado el canal para beneficio de la navegación internacional, así como planifica las obras para garantizar su operatividad presente y futura.

El mandatario señaló que la vía acuática sirve a más de 180 rutas marítimas y más de 140 naciones y por ella transita aproximadamente el cuatro por ciento del comercio mundial, por lo cual el país tiene el compromiso de garantizar su eficiencia en favor de la logística internacional.

Ante esta asamblea, Panamá reafirma una vez más su serio y sostenido compromiso hacia el régimen establecido en el tratado concerniente a la neutralidad permanente y a cuyo protocolo se han adherido numerosos estados", subrayó.

Mulino no aludió a los anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intentar recuperar la vía acuática, que controló a lo largo del siglo XX y donde mantuvo 14 bases militares, ni a las presiones para lograr el paso gratuito y expedito de los barcos de guerra de la potencia norteamericana.

Trump ha justificado sus pretensiones con afirmaciones sobre un supuesto control de China de la vía acuática, versiones que hasta la fecha el Gobierno de Panamá ha desmentido.