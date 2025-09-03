Mueren 15 personas al descarrilar un histórico funicular en Lisboa

El Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), un conocido funicular turístico en el centro de Lisboa, se descarriló este miércoles, causando un impactante accidente que dejó un saldo de 15 muertos y 18 heridos.

Las cifras fueron confirmadas en una rueda de prensa por un portavoz del Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM), que actualizó los datos de víctimas del accidente sufrido por el funicular. Según pudieron confirmar fuentes en la zona, el funicular se volcó y su techo quedó completamente aplastado.

Una trabajadora portuguesa de Barrio Alto, citada por EFE, que regresaba a casa tras su turno laboral junto a un compañero, relató a los periodistas que el vagón "no bajaba a la velocidad normal del tranvía": "Solo tuvimos tiempo de darnos la vuelta y empezar a correr".

El vagón descarriló en la curva, chocando con un edificio, para después volcarse con un "estruendo enorme", dejando al tranvía "completamente destrozado". Según su testimonio, había unas 43 personas dentro y en los alrededores del funicular.

En la zona hay un amplio despliegue policial, que cerró el acceso a la zona, y de equipos de emergencia, que se encuentran con unas veinte ambulancias.

El Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa. La zona está habitualmente transitada por turistas.

"Íbamos a subir al funicular, estábamos en la parte de arriba, en el mirador, decidimos dar un paseo y bajar por la calle de al lado. Cuando llegamos al lugar para subir, vimos el accidente", dijeron a Efe Anderson y Marcelo, dos turistas brasileños de visita en la capital portuguesa.