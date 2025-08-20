Ministro del Interior de Colombia niega acuerdo militar con Venezuela: "No hay rastro de eso"

El ministro de Interior de Colombia, Armando Benedetti, negó este miércoles la existencia de cualquier acuerdo de cooperación militar con el gobierno de Nicolás Maduro.

Durante una comparecencia ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso, aseguró que los rumores sobre entrega de territorio o colaboración militar para enfrentar una supuesta invasión de Estados Unidos carecen de fundamento.

Quiero dejar claro (…) aquí no hay nada, ningún acuerdo militar. Ni siquiera de cooperación conjunta militar. No hay absolutamente rastro de evidencia de que eso suceda”, afirmó el funcionario durante el debate de control político que también contó con la participación de los Ministerios de Comercio, Interior y la Cancillería, centrado en la zona binacional acordada entre Colombia y Venezuela.

El ministro aclaró que, aunque Venezuela ha cooperado en la lucha contra la delincuencia en la frontera, esto no implica apoyo ni reconocimiento al gobierno de Maduro.