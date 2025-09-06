Ministerio de Salud: Número de muertos por inanición en Gaza asciende a 382

El número total de personas que han muerto de hambre en medio del bloqueo de la Franja de Gaza desde octubre de 2023 ascendió a 382, ​​incluidos 135 menores, informó este sábado el Ministerio de Salud del enclave palestino.

El Ministerio de Salud de Gaza ha registrado seis muertes por hambre y desnutrición en las últimas 24 horas, incluido un niño. Por lo tanto, el número total de fallecidos por hambre asciende a 382, ​​incluidos 135 menores", declaró el ministerio en un comunicado.

Según las autoridades de la Franja, 185 personas murieron de hambre solo en agosto, la cifra mensual más alta desde que se endureció el bloqueo al enclave en marzo de este año.

La desnutrición afecta actualmente a 43.000 niños menores de cinco años, así como a más de 55.000 mujeres embarazadas y lactantes, añaden.

El 22 de agosto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró por primera vez el estado de hambruna catastrófica en el enclave palestino. Se estima que, para finales de septiembre, más de 640.000 personas en la Franja de Gaza se enfrentarán a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria, clasificada como Fase 5 según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF).

Según la administración de Gaza, Israel ha permitido la entrada de 3.188 camiones a la Franja tras reanudar parcialmente la entrega de ayuda humanitaria a los palestinos entre el 27 de julio y el 30 de agosto, lo que cubre solo el 15 % de las necesidades de la población. Al mismo tiempo, Israel bloquea la entrada de cientos de alimentos al enclave, incluyendo alimentos esenciales como carne roja, pescado, huevos, frutas y verduras, ciertos productos lácteos y aditivos alimentarios.

La mayor parte de los camiones son saqueados con la complicidad del ejército israelí, según afirman las autoridades locales. De acuerdo con sus estimaciones, se debería permitir la entrada diaria a la Franja de Gaza de unos 600 camiones con ayuda humanitaria para cubrir las necesidades mínimas de los residentes: alimentos, artículos de primera necesidad, combustible y medicamentos.

Desde el 7 de octubre de 2023, los incesantes ataques de Israel en Gaza han dejado más de 64.300 palestinos muertos y unos 162.400 heridos.

Las hostilidades se desataron después de una operación relámpago del movimiento palestino Hamás contra Israel, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos.

Desde la ONU calificaron la operación militar israelí como un "castigo colectivo" contra el pueblo palestino.

Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina.