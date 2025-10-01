Militares de EE. UU. se entrenarán en la selva panameña en medio de tensiones regionales

Unos 50 infantes de Marina de Estados Unidos llegarán a Panamá en octubre para participar en un curso de entrenamiento selvático, como parte de una operación conjunta con fuerzas panameñas. Así lo informó este martes, 30 de septiembre, el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá.

La actividad, denominada Curso de Entrenamiento Combinado de Operaciones en la Selva, se llevará a cabo del 9 al 29 de octubre y busca reforzar la cooperación regional, mejorar la interoperabilidad entre fuerzas y fortalecer capacidades operativas en un entorno considerado de alta exigencia, según el comunicado oficial.

Los militares estadounidenses arribarán al país a bordo de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de EE. UU. y compartirán el entrenamiento con unidades de la fuerza pública panameña, ya que Panamá no cuenta con un ejército.

Este anuncio coincide con el reciente despliegue de buques de guerra y un submarino estadounidense en el Caribe, una acción que Washington enmarca en la lucha contra el narcotráfico, pero que ha sido percibida por el gobierno venezolano como una amenaza directa a su soberanía.

Cabe recordar que hace un mes, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó dicho despliegue tras acusar a Nicolás Maduro de vínculos con el Cártel de los Soles, una organización criminal vinculada al narcotráfico, según las autoridades norteamericanas.