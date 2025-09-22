Miles de evacuados en Filipinas ante el tifón " Súper Ragasa" que sacude con vientos de 265 km/h

Miles de personas fueron evacuadas de aldeas del norte del archipiélago filipino y se cerraron escuelas y oficinas el lunes, mientras el tifón Super Ragasa, uno de los más poderosos del año, amenaza con causar inundaciones y deslizamientos de tierra en su trayectoria hacia el sureste de China.

Con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzan los 265 kph (165 mph), el tifón se encontraba al este de la localidad insular de Calayan, en la provincia de Cagayan. Ragasa se desplazaba hacia el oeste a 20 kph (12 mph) y podría pasar cerca o tocar tierra en las islas Babuyan de Cagayan durante la mañana o la tarde de este lunes.

La agencia meteorológica de Filipinas advirtió sobre la posibilidad de inundaciones costeras, destacando que “existe un alto riesgo de un surgimiento de tormenta que puede amenazar vidas, con alturas de picos superiores a 3 metros (casi 10 pies) en las próximas 24 horas en las localidades costeras bajas o expuestas de las provincias del norte, como Cagayan, Batanes, Ilocos Norte e Ilocos Sur.

Las autoridades de respuesta a desastres informaron que la electricidad fue cortada en la isla Calayan y en toda la provincia montañosa de Apayao, al oeste de Cagayan. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños adicionales a causa de Ragasa, que es conocido localmente como Nando.

El presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. suspendió el trabajo gubernamental y las clases en todos los niveles en la capital y en 29 provincias de la región norte de Luzón. Más de 8,200 personas fueron evacuadas a lugares seguros en Cagayan, mientras que 1,220 se refugiaron en albergues de emergencia en Apayao, que es propenso a inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Las conexiones aéreas domésticas fueron suspendidas en las provincias del norte golpeadas por el tifón, y se prohibió la salida de barcos pesqueros y ferris interinsulares debido a las condiciones del mar extremadamente agitado.

Ragasa, el decimocuarto fenómeno meteorológico que azota a Filipinas en 2023, se produce en medio de investigaciones sobre un escándalo de corrupción vinculado a supuestos sobornos que resultaron en proyectos de control de inundaciones de calidad deficiente o inexistentes.

Se prevé que el tifón permanezca en el Mar de China Meridional al menos hasta el miércoles, pasando al sur de Taiwán y Hong Kong antes de tocar tierra en el continente chino.

Las autoridades de las provincias de Taitung y Pingtung en Taiwán ordenaron el cierre de algunas áreas costeras y montañosas, así como en las islas Orchid y Green. Por su parte, en Hong Kong, algunos residentes comenzaron a abastecerse de alimentos y se distribuyeron el doble de sacos de arena a las áreas propensas a inundaciones. La policía de Macao instó a las personas que viven en zonas bajas a prepararse para una posible evacuación.

Se espera que Ragasa traiga lluvias torrenciales y fuertes vientos a las áreas costeras del continente chino a partir del martes. Las ciudades de Jiangmen, Yangjiang, Zhongshan y Zhuhai en la provincia sureña de Guangdong ya ordenaron la suspensión de escuelas, oficinas, fábricas y medios de transporte. Según la agencia meteorológica de China, el tifón podría tocar tierra en Guangdong más de una vez. Las autoridades instaron a los residentes a acopiar suministros de emergencia y reforzar puertas y ventanas.