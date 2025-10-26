Milei sorprende, gana en casi todo el país y se impone en provincia de Buenos Aires

En una jornada que redefine el mapa político argentino, Javier Milei consiguió este domingo un triunfo contundente en las Elecciones Legislativas 2025.

La Libertad Avanza (LLA) se impuso en 16 provincias y alcanzó el 40,84% de los votos a nivel nacional, superando con amplitud a Fuerza Patria, que obtuvo el 24,50%.

El dato más resonante fue la ajustada victoria del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, donde logró revertir el resultado adverso de septiembre y consolidar una remontada que Milei calificó como “histórica”. Con una diferencia inferior a un punto, el libertarismo logró también consolidarse en distritos clave como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires.

En total, La Libertad Avanza sumará 64 diputados y 12 senadores, reforzando su mayoría en el Congreso y confirmando el avance territorial del espacio que gobierna el país desde diciembre pasado.

La participación fue del 67,85%, en una elección marcada por la incorporación de la Boleta Única Papel, un cambio celebrado por el oficialismo como “un paso hacia la transparencia”.

Mientras en el búnker libertario del Hotel Libertador se vivían escenas de euforia, en el peronismo reinaba la resignación. En la sede de Fuerza Patria, en la Ciudad, el clima fue de silencio y desconcierto. El exgobernador Juan Manuel Urtubey reconoció la derrota en Salta, y en varios distritos tradicionales del justicialismo los resultados confirmaron la tendencia nacional.

Con este resultado, Milei no solo consolida su poder político sino que también obtiene el aval electoral necesario para avanzar con su programa de reformas estructurales, en un escenario legislativo que, por primera vez, le resulta ampliamente favorable.