Milei intensifica campaña en Córdoba y anuncia cambios en su Gabinete tras elecciones

El presidente de Argentina, Javier Milei, encabezó este martes una caminata de campaña por el centro de la ciudad de Córdoba, el segundo distrito electoral más grande del país, en un intento por consolidar apoyos antes de las elecciones legislativas del próximo domingo.

Acompañado por su hermana y secretaria general, Karina Milei, y por Gonzalo Roca, candidato a diputado por La Libertad Avanza (LLA), el mandatario fue recibido por cientos de seguidores que corearon consignas y se acercaron para saludarlo. Desde el techo de una camioneta, Milei arengó a la multitud asegurando que “nueve millones de personas dejaron de ser pobres” y que su gobierno “está exterminando la inseguridad”.

“La libertad avanza o la Argentina retrocede”, proclamó, repitiendo el lema de su fuerza política para estos comicios. Cerca del evento, agrupaciones de izquierda y ciudadanos autoconvocados realizaron una protesta para rechazar su presencia.

Durante la jornada, el mandatario anticipó que, una vez concluidos los comicios, realizará una remodelación de su gabinete con el fin de impulsar una nueva etapa de reformas fiscales y laborales.

“El día 26, a la noche, cuando tenga todos los números, decidiré qué entramado necesito para cumplir los objetivos del segundo tramo del mandato”, señaló en declaraciones a la TV Pública.

Según un informe de Clarín basado en las diez encuestas más recientes, La Libertad Avanza mantiene una ventaja promedio de 2,2 puntos sobre Fuerza Patria (37,1% frente a 34,9%), diferencia que se considera un empate técnico por el margen de error.

El cierre de campaña se realizará el jueves en Rosario, capital de Santa Fe, mientras que Milei optó por no hacer actos en la provincia de Buenos Aires, donde las proyecciones le son menos favorables.