El diario plural del Zulia


Milei exige ante la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

El mandatario le hizo un llamado a la comunidad internacional, para que lo acompañe en este reclamo legítimo .La esposa del arrestado informó en agosto de este año que solo lo había visto en cuatro ocasiones. ” El ciudadano fue detenido de manera arbitraria”, aseguró Milei
MundoVF Home
Jhoinelys Elles | Pasante
@versionfinal Cortesia

 

El presidente de Argentina,  Javier Milei, pidió este 24 de septiembre en un discurso ante la Asamblea General  de la  ONU la liberación inmediata del  gendarme argentino  Nahuel Gallo, quien fue detenido el 8 de diciembre del 2024 en Venezuela, por presuntamente formar parte un complot contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El ciudadano fue arrestado dos días después de iniciar sus vacaciones laborales, cuando viajó para reunirse con su pareja, la venezolana María Alexandra Gómez García, y con su hijo de casi 2  años, quienes permanecían en el país durante siete  meses por asuntos familiares.

Milei  denunció   que” el ciudadano fue detenido de manera arbitraria en Venezuela sin imputación, sin asistencia legal, ni consulado, en palabras simple una desaparición forzosa”.

El mandatario le hizo un llamado a la comunidad internacional, para que lo acompañe en este  reclamo legítimo en defensa de los principios más básicos de los derechos internacional  y de la debilidad humana.

La esposa del arrestado informó  en  agosto de este año que solo lo había visto en cuatro ocasiones, asimismo señaló que “siempre fueron cordiales conmigo. Me dijeron que él estaba bien, que esto era un conflicto político que se iba a resolver. Quiero pensar que no le van a hacer daño”.

Siga leyendo
Lea también

Pena máxima para hombre por ultimar a su pareja en Aragua

Venezuela y Rusia impulsan la cooperación en materia comercial

Mulino ratifica en la ONU soberanía y neutralidad del Canal de Panamá

El aceite de pescado puede aumentar o disminuir el riesgo de cáncer de colon, según…

Comentarios
Cargando...