Milei exige ante la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

El presidente de Argentina, Javier Milei, pidió este 24 de septiembre en un discurso ante la Asamblea General de la ONU la liberación inmediata del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien fue detenido el 8 de diciembre del 2024 en Venezuela, por presuntamente formar parte un complot contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El ciudadano fue arrestado dos días después de iniciar sus vacaciones laborales, cuando viajó para reunirse con su pareja, la venezolana María Alexandra Gómez García, y con su hijo de casi 2 años, quienes permanecían en el país durante siete meses por asuntos familiares.

Milei denunció que” el ciudadano fue detenido de manera arbitraria en Venezuela sin imputación, sin asistencia legal, ni consulado, en palabras simple una desaparición forzosa”.

El mandatario le hizo un llamado a la comunidad internacional, para que lo acompañe en este reclamo legítimo en defensa de los principios más básicos de los derechos internacional y de la debilidad humana.

La esposa del arrestado informó en agosto de este año que solo lo había visto en cuatro ocasiones, asimismo señaló que “siempre fueron cordiales conmigo. Me dijeron que él estaba bien, que esto era un conflicto político que se iba a resolver. Quiero pensar que no le van a hacer daño”.