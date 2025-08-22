Miguel Uribe Londoño reemplaza a su hijo Uribe Turbay como precandidato a la presidencia de Colombia

El partido Centro Democrático anunció este viernes la incorporación de Miguel Uribe Londoño como quinto precandidato para la Presidencia de Colombia, en reemplazo de su hijo, el exsenador Miguel Uribe Turbay, asesinado recientemente.

El anuncio se realizó el 22 de agosto en Rionegro, Antioquia, a través de un comunicado oficial en el que se detalló que la familia de Uribe Turbay decidió, por unanimidad, que Uribe Londoño asumiera la representación en el proceso interno del partido, informa la revista colombiana Semana.

Con su llegada, el nuevo precandidato se medirá a María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia y Andrés Guerra. La dirección del partido y los demás aspirantes respaldaron su postulación y confirmaron que deberá participar en todos los debates y actividades de campaña.

La familia de Miguel Uribe Turbay decidió, por unanimidad, que fuera él quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial del Centro Democrático en ausencia de su hijo”, señala la misiva.

Centro Democrático tiene previsto definir a su candidato entre diciembre de 2025 y enero de 2026 mediante una encuesta con una firma internacional, aunque no descarta la conformación de una coalición. En caso de concretarse, el ganador de la consulta interna se enfrentaría a otros aspirantes de corrientes afines en una interpartidista prevista para el 8 de marzo, de cara a las elecciones de mayo.

La primera aparición pública de Uribe Londoño como precandidato será este sábado en Bogotá, durante un homenaje que el expresidente Álvaro Uribe Vélez rendirá a Uribe Turbay. El domingo participará en un foro del partido sobre corrupción, donde los aspirantes deberán exponer sus propuestas para combatirla.

Ese mismo 24 de agosto, el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, encabezará otro foro con varios candidatos presidenciales de distintas vertientes políticas para debatir sobre el sistema de salud y explorar posibles alianzas.

Álvaro Uribe Vélez subrayó que el Centro Democrático busca una coalición amplia: