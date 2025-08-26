“Me parece que está fumando demasiado”: Congresista refuta a Petro en acusaciones por narcotráfico

El congresista republicano Carlos Giménez dio otro mensaje contra el presidente colombiano Gustavo Petro luego de un “ping pong” en la red social X, donde el cubano acusó al mandatario de ser cómplice en operaciones del cártel de los Soles en Venezuela.

Este lunes, el congresista Carlos Giménez publicó su reacción a la declaración del ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, en la que confirmó el despliegue de 15 mil hombres a la zona fronteriza con Colombia, tras una alianza binacional entre los gobiernos de Maduro y Petro.

“¿Señor Gustavo Petro, lo que dice Diosdado es cierto o lo va a desmentir?”, cuestionó el representante republicano después de conocerse el video en el que la mano derecha de Maduro confirmó que el Gobierno colombiano conoce el plan de apoyo militar binacional con Venezuela.

“Si Petro coopera con Diosdado y el Cártel de los Soles, sería cómplice de una empresa narcotraficante transnacional y podría ser imputado por la justicia americana”, fue la acusación del congresista Carlos Giménez contra el mandatario.

En otra publicación, emitida pocos minutos después de la primera, Giménez escribió: “Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos, no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo”, advirtió el congresista.

Giménez no tardó en reaccionar a la más reciente publicación del mandatario colombiano, en la que asegura que el Cartel de los Soles no existe y que él le habría propuesto a Estados Unidos acabar con “la Junta del Narcotráfico” con líderes que viven en Europa.

“El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio. Les propuse a EE. UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter”, manifestó Petro.

Luego de esto, Petro expresó que el congresista “no tiene derecho a sentenciar a ningún presidente elegido popularmente en Latinoamérica”, a lo que el republicano respondió brevemente diciendo:

“Señor Gustavo Petro, usted ha dicho que el Cartel de los Soles no existe. Es igual que decir que el planeta tierra es plana o que Nicolás Maduro es el Presidente legítimo de Venezuela. Me parece que está fumando demasiado”, concluyó así la discusión.