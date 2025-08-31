El diario plural del Zulia


Más de 63 mil palestinos han muerto en Gaza bajo ofensiva militar israelí

La falta de recursos complica el rescate de cuerpos bajo los escombros. Cientos han muerto buscando ayuda humanitaria o por hambre y desnutrición. Israel mantiene intensos bombardeos en varias zonas del norte y sur de Gaza
Redacción Versión Final
El número de palestinos fallecidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 ha sobrepasado los 63.000, tras confirmarse al menos 48 muertes adicionales este jueves, informaron las autoridades de salud y la defensa civil de Gaza.

Según un comunicado oficial, en las últimas 24 horas fueron trasladados a hospitales 59 cuerpos y 244 heridos. Las mismas fuentes advirtieron que aún permanecen víctimas bajo los escombros, mientras los equipos de emergencia enfrentan grandes obstáculos para rescatarlas debido a la intensidad de los bombardeos y a la escasez de recursos básicos.

El balance total de víctimas mortales desde el inicio de la ofensiva asciende a 63.025, mientras que los heridos alcanzan los 159.490. Desde la reanudación de las operaciones militares israelíes el 18 de marzo, se han registrado 11.178 muertos y 47.449 heridos.

Entre los fallecidos del jueves figuran 23 personas que perdieron la vida mientras intentaban obtener ayuda humanitaria. Con ellos, la cifra de muertos en esas circunstancias se eleva a 2.203.

Asimismo, se reportó que cinco personas, incluidos dos niños, murieron por hambre y desnutrición en la última jornada, lo que aumenta a 322 los decesos relacionados con la escasez de alimentos, de los cuales 121 corresponden a menores.

Por su parte, la defensa civil informó que 18 personas murieron en Jan Yunis, al sur de Gaza, a causa de ataques de artillería israelí contra campamentos de desplazados en la zona de Al-Mawasi. En el norte, un bombardeo aéreo contra una vivienda en Jabalia al-Nazla dejó cinco muertos, mientras que otras seis personas, entre ellas un niño, perdieron la vida en ataques separados sobre Zeitoun, Jeque Radwan y otros barrios.

