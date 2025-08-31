Más de 63 mil palestinos han muerto en Gaza bajo ofensiva militar israelí

El número de palestinos fallecidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 ha sobrepasado los 63.000, tras confirmarse al menos 48 muertes adicionales este jueves, informaron las autoridades de salud y la defensa civil de Gaza.

Según un comunicado oficial, en las últimas 24 horas fueron trasladados a hospitales 59 cuerpos y 244 heridos. Las mismas fuentes advirtieron que aún permanecen víctimas bajo los escombros, mientras los equipos de emergencia enfrentan grandes obstáculos para rescatarlas debido a la intensidad de los bombardeos y a la escasez de recursos básicos.

El balance total de víctimas mortales desde el inicio de la ofensiva asciende a 63.025, mientras que los heridos alcanzan los 159.490. Desde la reanudación de las operaciones militares israelíes el 18 de marzo, se han registrado 11.178 muertos y 47.449 heridos.

Entre los fallecidos del jueves figuran 23 personas que perdieron la vida mientras intentaban obtener ayuda humanitaria. Con ellos, la cifra de muertos en esas circunstancias se eleva a 2.203.

Asimismo, se reportó que cinco personas, incluidos dos niños, murieron por hambre y desnutrición en la última jornada, lo que aumenta a 322 los decesos relacionados con la escasez de alimentos, de los cuales 121 corresponden a menores.

Por su parte, la defensa civil informó que 18 personas murieron en Jan Yunis, al sur de Gaza, a causa de ataques de artillería israelí contra campamentos de desplazados en la zona de Al-Mawasi. En el norte, un bombardeo aéreo contra una vivienda en Jabalia al-Nazla dejó cinco muertos, mientras que otras seis personas, entre ellas un niño, perdieron la vida en ataques separados sobre Zeitoun, Jeque Radwan y otros barrios.