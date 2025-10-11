Más de 500 mil palestinos han regresado a Gaza desde el alto al fuego

La agencia de defensa civil de Gaza informó que más de 500 mil personas han regresado a la ciudad desde que entró en vigor el alto el fuego.

“Más de medio millón de personas han regresado a la ciudad de Gaza desde ayer”, declaró Mahmud Bassal, portavoz de la defensa civil, un servicio de rescate que opera bajo la autoridad de Hamas.

Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas anunció que comenzó a ampliar sus operaciones en Gaza, “ya que el alto el fuego allana el camino para que las agencias humanitarias lleguen a las poblaciones vulnerables”.

“Tras dos años de conflicto devastador, cientos de miles de familias siguen desplazadas, con los sistemas alimentarios destrozados y el acceso a las necesidades básicas gravemente limitado. Con pleno acceso, el PMA pretende restablecer su sistema regular de distribución de alimentos, ampliando la asistencia a través de 145 puntos de distribución en toda la Franja”, anunció la agencia de Naciones Unidas en una nota.

Explicó que, en los primeros tres meses, como parte de sus distribuciones generales de alimentos, el PMA pretende alimentar hasta a 1,6 millones de personas (aproximadamente 320 mil familias) con pan, harina de trigo y paquetes de alimentos.

Asimismo, el PMA ampliará el número de panaderías que apoya actualmente de 10 a 30 en las próximas semanas, lo que incrementará drásticamente el acceso al pan fresco. Actualmente, se producen 100 mil paquetes (dos kilos) de pan fresco diariamente para las comunidades necesitadas.