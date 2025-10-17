Más de 3.000 venezolanos se reúnen en el Vaticano para celebrar a sus nuevos santos

Este domingo 19 de octubre, miles de venezolanos serán testigos de un momento histórico: la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. La ceremonia, presidida por el Papa Francisco, comenzará a las 10:00 a.m. hora local (4:00 a.m. en Caracas), y contará con la participación de fieles llegados desde diversas ciudades de Venezuela y el mundo.

Según reportó Fabiana Ortega, periodista de Unión Radio, al programa Shirley Radio del Circuito Onda, se estima que al menos 3.000 venezolanos se congregarán en Roma para participar en la vigilia del sábado y asistir a la canonización. Muchos de ellos viajaron desde Caracas, Maracaibo, Valencia, y otras regiones, así como desde países donde reside la diáspora venezolana, con el objetivo de agradecer y vivir este momento de profunda significación espiritual, recoge Unión Radio.

“Algunos están planeando pernoctar cerca del lugar de la ceremonia para asegurarse un sitio próximo al altar”, comentó Ortega, quien también destacó el fervor y la emoción que se respira entre los peregrinos.

Monseñor José Antonio Da Conceição, secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana, expresó su alegría por esta doble canonización, resaltando que se trata de un anhelo largamente esperado por los venezolanos. “Estamos aquí viviendo un sueño. En primer lugar, la canonización de José Gregorio, también la de Madre Carmen, y hemos venido como peregrinos de la esperanza”, afirmó.

La canonización de ambos venezolanos representa no solo un hecho religioso de gran magnitud, sino también un símbolo de unidad y fe para millones dentro y fuera del país.