Marines de EE. UU. realizan maniobras de desembarco mientras aumenta la presión sobre Venezuela

El Cuerpo de Marines de Estados Unidos llevó a cabo recientemente maniobras de entrenamiento en Puerto Rico, centradas en desembarcos anfibios, operaciones de infiltración y aseguramiento de posiciones, informó el Pentágono este sábado. Los ejercicios forman parte de un contexto de intensificación del despliegue militar estadounidense en el Caribe y de creciente preocupación internacional por posibles acciones en Venezuela.

El Comando Sur difundió un video en la red social X donde se muestra a marines realizando prácticas con LCACs, aerodeslizadores que transportan tropas y vehículos, y con helicópteros UH-1Y de transporte y Apache de ataque. También se observan vehículos tácticos ligeros Polaris MRZR utilizados para maniobras de infiltración y aseguramiento de posiciones estratégicas.

Según el Comando Sur, estas actividades forman parte de operaciones orientadas a combatir el tráfico ilícito de drogas, en línea con las prioridades del Departamento de Guerra y del presidente de EE. UU., y buscan reforzar la capacidad de respuesta en la región.

Los entrenamientos coinciden con reportes recientes de medios estadounidenses que señalan que Washington estaría planificando posibles ataques a objetivos militares en Venezuela, especialmente puertos y aeródromos que supuestamente serían utilizados por el Cartel de los Soles, presuntamente dirigido por el presidente Nicolás Maduro y altos mandos militares venezolanos.

Durante los últimos días, la Armada de EE. UU. ha aumentado su presencia en el Caribe, incluyendo la llegada del portaaviones USS Gerald Ford y otras unidades de alto nivel tecnológico. En paralelo, las fuerzas estadounidenses han destruido más de una decena de embarcaciones vinculadas al narcotráfico, en operaciones que han dejado varios muertos entre los ocupantes de las lanchas.

Estos movimientos reflejan un incremento en la presión militar estadounidense en la región, tanto para proteger las rutas marítimas y el control territorial, como para reforzar la estrategia contra el narcotráfico en el Caribe y en América Latina.