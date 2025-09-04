María Elvira Salazar advierte a Diosdado que “EE. UU. y el mundo están mirándolo”

La congresista estadounidense María Elvira Salazar envió un mensaje al ministro de Interior, Diosdado Cabello, tras las declaraciones que emitió la noche de este miércoles, donde aseguró que, si Estados Unidos “apretaba”, el Gobierno venezolano “apretaría” a María Corina Machado.

“Diosdado Cabello, ni se te ocurra tocar a María Corina Machado. Estados Unidos y el mundo entero están mirando”, escribió Salazar en redes sociales.

Y agregó: “Si algo le pasa, tú y tus cómplices no tendrán dónde esconderse y la ira de Dios caerá sobre ti como un trueno”.

Vale recordar que, Cabello aseguró este miércoles que el despliegue militar estadounidense y las “amenazas” del Gobierno de Trump serían responsabilidad de la oposición venezolana.

“Ella debería tener claro que, si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos. A buen entendedor, pocas palabras. (...) No vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos, no, eso no existe”, aseguró Cabello.

En una entrevista este jueves, una periodista de Fox News le preguntó a María Corina si estaba “preocupada” por su seguridad.

“Todos lo estamos, hay más de 800 presos políticos en condiciones horribles. Todo el que alza la voz aquí en Venezuela está amenazado, pero Maduro se equivoca si cree que esto nos detendrá a nosotros y al país”, expresó Machado.

La dirigente de Vente Venezuela destacó que la oposición está “organizada” y que “existe una esperanza de que finalmente la libertad llegue a Venezuela”. “Maduro no tiene capacidad para tomar represalias contra EE. UU. ni la comunidad internacional, por lo que ataca a los más vulnerables, pero esto se está volviendo en su contra”, dijo sobre las amenazas recibidas.