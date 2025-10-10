María Corina Machado es la premio Nobel de la Paz 2025

María Corina Machado, destacada opositora venezolana, ha sido galardonada con el Nobel de la Paz 2025, según anunció el Comité Noruego del Nobel este viernes. Este premio la distingue como sucesora de la organización Nihon Hidankyo, que recibió el galardón en 2024 por su lucha en favor de la abolición de las armas nucleares.

La ceremonia de entrega del premio se llevará a cabo el 10 de diciembre en Oslo, Noruega. Machado se convierte así en una figura prominente en la política internacional, especialmente en un año donde Donald Trump ha expresado su interés en recibir este reconocimiento. Los expertos habían señalado que las probabilidades de que Trump obtuviera el premio eran muy bajas, especialmente tras el anuncio de un acuerdo de alto el fuego en Gaza, que está siendo objeto de debate desde hace meses.

Este año, el Comité Nobel recibió un total de 338 candidaturas, de las cuales 244 correspondían a individuos y 94 a organizaciones, aunque los nombres de los nominados no han sido divulgados. El Nobel de la Paz es el único de los seis premios Nobel que se otorga fuera de Suecia, en cumplimiento del deseo de su fundador, Alfred Nobel, quien estipuló que debía concederse a quienes trabajaran por la fraternidad entre naciones.

En más de 120 años de historia, el Nobel de la Paz ha premiado a 28 organizaciones y 111 personas, de las cuales solamente 19 eran mujeres. Este reconocimiento subraya la importancia del trabajo de Machado, quien se ha destacado en la lucha por los derechos humanos y la democracia en Venezuela.