María Corina Machado al ABC de España: "Sólo espero que Zapatero se haga a un lado y nos permita liberar con dignidad a todos nuestros presos políticos"

En un contexto de creciente tensión política en Venezuela, María Corina Machado, líder opositora, se ha manifestado a través de una videollamada con el periódico ABC, horas después de recibir el anuncio del Premio Nobel de la Paz. La entrevista se llevó a cabo en Madrid a las 16:30 (hora local) y a las 10:30 en Caracas, mientras Machado se encuentra en la clandestinidad.

A pesar de estar bajo constante amenaza, está inhabilitada políticamente y ha ignorado los resultados electorales de 2024, Machado se mostró enfocada en un único objetivo: impulsar la transición pacífica hacia la democracia en su país. Según ella, "Maduro tiene que entender que, con o sin negociación, el tiempo se les acabó."

La lucha por la democracia

Machado describió cómo los venezolanos han pasado por diversas etapas en su búsqueda de democracia, desde protestas pacíficas hasta diálogos infructuosos con Miraflores. Este último se ha caracterizado por su falta de compromiso, lo que ha llevado a una situación crítica en el país.

"Hemos acudido a 17 episodios de diálogo, pero el régimen ha violado su palabra", afirmó.

Además, resaltó la naturaleza criminal del gobierno de Maduro, involucrado en actividades de narcoterrorismo y tráfico de recursos. "Venezuela se ha convertido en el centro del crimen mundial", advirtió, y expresó su esperanza de que Estados Unidos y la comunidad internacional actúen con firmeza frente a estos actos de impunidad.

Relaciones internacionales y acusaciones

Al ser preguntada sobre su relación con Donald Trump, la líder opositora enfatizó la necesidad de apoyos internacionales, destacando que la lucha por la libertad en Venezuela requiere de la colaboración de aliados clave. "Necesitamos que nuestros aliados actúen y que el régimen tenga una amenaza real", sostuvo.

Con respecto a las acusaciones de golpismo que enfrenta por parte de sectores de la izquierda española, Machado defendió su postura al recordar las violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales. "Quien no denuncia este horror tiene otros intereses", indicó.

Y nombró al expresidente aliado del chavismo José Luis Rodríguez Zapatero, a quien la premio Nobel de la Paz envió un contundente mensaje:

"Sólo espero que Zapatero se haga a un lado y nos permita liberar con dignidad a todos nuestros presos políticos"

Sobre el presente de Venezuela, Machado mencionó la existencia de una "invasión" de actores externos como cubanos, rusos e iraníes, que han profundizado la crisis. "Esto no es una dictadura más, esto es narcoterrorismo", afirmó.

En cuanto al reconocimiento de su Nobel de la Paz por parte de representantes del gobierno español, Machado reveló que, aunque se ha contactado con el presidente electo Edmundo González, no ha recibido felicitaciones directamente.

Una hora más tarde, González también se comunicó con ABC desde su exilio, subrayando la ayuda del gobierno español en su asilo. A través de su testimonio, se refleja la continuidad de la lucha opositora en un país que enfrenta momentos críticos.