Marco Rubio pidió el “rápido despliegue” de la nueva misión internacional contra pandillas en Haití

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este miércoles que apuesta por un “rápido despliegue” de la nueva misión internacional destinada a combatir las bandas armadas en Haití.

“Estados Unidos mantiene su compromiso de colaborar con las partes interesadas internacionales para apoyar el camino de Haití hacia la paz, la estabilidad y la gobernanza democrática. Hacemos un llamamiento a todas las naciones para que se unan a nosotros en este esfuerzo crucial”, enfatizó Rubio.

La declaración se produce después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara el martes una resolución impulsada por Washington para desplegar en el país caribeño a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

Esta misión sustituirá a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada por Kenia desde el año pasado, que no logró resultados destacados.

Aunque se había previsto que la anterior misión alcanzara los dos mil 500 integrantes, su cifra real nunca superó los mil efectivos, debilitada por la falta de recursos y financiación.

“Colaboraremos estrechamente con otros miembros del Grupo Permanente de Socios para garantizar el rápido despliegue de la GSF”, expresó Rubio en un comunicado oficial.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, la nueva fuerza “abordará los desafíos de seguridad inmediatos de Haití y sentará las bases para la estabilidad a largo plazo” en la nación, que atraviesa una crisis de violencia sin precedentes.