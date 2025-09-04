Marco Rubio: “Maduro es un fugitivo de la justicia norteamericana”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció declaraciones directas contra el presidente Nicolás Maduro, vinculándolo al Cártel de los Soles y calificándolo como “fugitivo de la justicia estadounidense”.

Tras su reunión con el presidente Daniel Noboa en Quito, Ecuador, Rubio fue consultado por la prensa sobre los operativos antinarcóticos cercanos a Venezuela. También recibió la interrogante sobre el informe de la Organización de Naciones Unidas sobre el tráfico de estupefacientes en Venezuela, argumento con el que el Gobierno de Maduro se ha defendido para asegurar que no existe producción ni traspaso de sustancias ilícitas en el país.

“A mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas. Él (Maduro) es un fugitivo de la justicia norteamericana. No es el líder legítimo de Venezuela, porque no lo hemos reconocido. Es un fugitivo encausado que está enfrentando cargos en el distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos”, apuntó el funcionario.

Entre las preguntas de la prensa también estuvo expuesto un próximo ataque a embarcaciones con drogas en países vecinos a Venezuela.

“La otra pregunta es si vamos a hacer acciones parecidas con estos grupos narcoterroristas en países que son aliados. En esos países, posiblemente no sea necesario, porque esos países lo van a hacer, van a cooperar con nosotros”, dijo el Secretario de Estado.

Resaltó que, en el caso de Venezuela, “no lo van a poder hacer, porque ellos son parte del terrorismo”. “No es un gobierno ni es un régimen, es una organización terrorista de crimen organizado que están utilizando ese territorio para hacerse ricos”, dijo Marco Rubio.

Y reiteró: “Nicolás Maduro es un narcotraficante, un terrorista, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en Nueva York. En el estado de Nueva York la Fiscalía presentó evidencia y ellos lo encausaron”.