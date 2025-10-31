Marco Rubio desmiente al Miami Herald sobre supuestos planes de ataque a Venezuela

El senador estadounidense Marco Rubio ha desmentido un artículo del Miami Herald que informaba sobre una presunta preparación de Estados Unidos para atacar objetivos militares en Venezuela, como parte de una escalada de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.

A través de una publicación en su cuenta de X antes (Twitter), Rubio cuestionó la veracidad de las fuentes citadas por el diario y descalificó la información, tildándola de falsa.

En su mensaje, Rubio respondió directamente a la publicación del medio, acusando a sus “fuentes” de haberle proporcionado información incorrecta que lo llevó a escribir una historia errónea.

“Tus ‘fuentes’, que afirmaban tener ‘conocimiento de la situación’, te engañaron para que escribieras una historia falsa”, escribió el senador, subrayando que Estados Unidos no tiene planes inmediatos de atacar a Venezuela.

El Miami Herald había reportado que Estados Unidos se estaba preparando para atacar objetivos militares en Venezuela, citando fuentes anónimas con conocimiento de la situación. La información sugería una posible escalada de acciones contra el gobierno de Maduro, que ya enfrenta varias sanciones internacionales por parte de países occidentales, incluidos Estados Unidos.

Rubio, quien ha sido un crítico constante del gobierno venezolano y ha liderado iniciativas políticas en apoyo a la oposición, utilizó sus redes sociales para aclarar la situación. A pesar de su rechazo a la noticia, el senador no proporcionó detalles sobre si los informes del Miami Herald estaban basados en un error o si se trataba de una información manipulada.

Esta polémica surge en un contexto de tensiones crecientes entre Washington y Caracas, especialmente después de que el gobierno de Donald Trump (y posteriormente el de Joe Biden) implementara sanciones económicas y bloqueos sobre figuras clave del gobierno venezolano y sectores estratégicos de la economía del país. Además, las relaciones entre ambos países se han visto marcadas por acusaciones de intervención y confrontaciones diplomáticas.

En el ámbito político, este tipo de desmentidos no es inusual, dado que los medios de comunicación suelen manejar fuentes confidenciales para el reportaje de información sensible. Sin embargo, la rapidez con la que Rubio respondió al Miami Herald resalta las divergencias sobre cómo se perciben las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela en los círculos políticos estadounidenses.

El desmentido de Rubio también subraya el complicado clima informativo y político que se vive actualmente, con ambos países tomando posturas fuertes sobre Venezuela. Mientras Washington mantiene su política de aislamiento hacia el gobierno de Maduro, otros actores internacionales y regionales, como México y Argentina, han llamado al diálogo y a la diplomacia.

Este episodio reavivó el debate sobre el rol de los medios de comunicación en situaciones de alto riesgo geopolítico, y cómo las fuentes anónimas pueden dar forma a narrativas internacionales que afectan la percepción pública sobre temas delicados.

Miami Herald aún no ha emitido una respuesta oficial ante las acusaciones del senador, pero el incidente añade otro capítulo en la tensa relación entre el periodismo y la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela.