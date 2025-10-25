Marco Rubio descarta aumento de aranceles a Colombia pese a sanciones contra Petro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que Washington no aplicará aranceles adicionales a Colombia, pese al deterioro de las relaciones bilaterales y las recientes sanciones impuestas contra el presidente Gustavo Petro y su entorno más cercano.

Durante una rueda de prensa en el marco del viaje del presidente Donald Trump por Asia, Rubio explicó que las medidas adoptadas por la Casa Blanca no buscan afectar a la economía colombiana ni al pueblo del país, sino responder a la falta de cooperación del actual gobierno en materia de lucha antidrogas.

El problema no es Colombia, es su presidente. Hemos decidido actuar de manera puntual frente a quienes han dejado de colaborar con nuestros esfuerzos contra el narcotráfico”, señaló el funcionario estadounidense.

Rubio subrayó que la relación entre ambos países sigue siendo “firme y respetuosa” en los ámbitos institucional, militar y económico, destacando que la cooperación histórica con Bogotá “trascenderá la administración actual”.

Las declaraciones del secretario se producen un día después de que el Departamento del Tesoro incluyera a Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista Ofac, conocida como “Lista Clinton", por presuntos nexos con redes de narcotráfico.

La sanción amplía las medidas anunciadas previamente por Donald Trump, quien calificó a Petro como “un líder del narcotráfico” y ordenó suspender la ayuda económica a Bogotá, alegando que el mandatario colombiano no ha demostrado resultados en la contención de los flujos ilícitos de droga hacia Estados Unidos.

En septiembre, Washington ya había retirado a Colombia de su lista de países cooperantes en la lucha antidrogas y revocado la visa del presidente Petro, luego de que este, presuntamente, instara a soldados estadounidenses destacados en el país a desobedecer órdenes del gobierno norteamericano.

Consultado sobre el posible impacto político de las sanciones en Colombia, Rubio descartó que estas medidas puedan fortalecer a la izquierda o generar un sentimiento antiestadounidense en la nación andina.

“No se trata de una confrontación entre Estados Unidos y Colombia, sino de una respuesta ante las decisiones de un dirigente que se ha vuelto abiertamente hostil”, afirmó el secretario, aclarando que Washington no contempla castigos económicos o comerciales que perjudiquen al sector productivo colombiano.