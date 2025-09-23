Marco Rubio asegura que neutralización de narcolanchas “ha funcionado”: “No se ven tantos barcos ahora mismo”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este martes en una entrevista con CBS Mornings que el narcotráfico marítimo proveniente del Caribe y de Venezuela representa “una amenaza inmediata” para el país norteamericano.

"Si me dices que hay un barco lleno de drogas que se dirige a Estados Unidos para dejar drogas aquí y envenenar a nuestra gente, es una amenaza tan grande como si algún país viniera a atacar una ciudad estadounidense. Hay que detenerlo", afirmó Rubio, al explicar que la estrategia de interdicción tradicional ya no es suficiente.

El funcionario insistió en que a los carteles no les importa perder un barco o un cargamento, porque está contemplado en su modelo de negocio. Lo que realmente los frena, sostuvo, es saber que "si salen, no van a hacer el viaje", citó La Patilla.

Vale recordar que, en este mes de septiembre Estados Unidos ha totalizado tres barcos interceptados en el mar Caribe, todos con transporte de drogas, sumando al menos 21 muertos en todos los operativo.s

Rubio destacó que ya se están viendo resultados: "No se están viendo tantos barcos ahora mismo como hace un par de semanas. Así que ha funcionado y seguirá funcionando. El presidente no va a permitir que estos cárteles sigan inundando a Estados Unidos con drogas tóxicas que matan a nuestra gente".