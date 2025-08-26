Marco Rubio anuncia “coalición internacional” en “ofensiva” contra el narcotráfico en el Caribe

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dijo este martes en compañía del presidente Donald Trump que “por primera vez en la era moderna” la potencia norteamericana “está realmente a la ofensiva contra los cárteles” de drogas.

Su declaración llega en el contexto de la recompensa anunciada por Nicolás Maduro y el despliegue militar en el mar Caribe contra organizaciones que han sido designadas como grupos terroristas, entre ellas, el cártel de los Soles, el cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.

“Por primera vez en la era moderna, estamos realmente a la ofensiva contra los cárteles organizados que están inundando con veneno, veneno mortal, nuestras ciudades, y eso es un esfuerzo de equipo”, expresó Rubio.

El funcionario adelantó que cinco países se han sumado a lo que llamó una “coalición internacional” contra el narcotráfico, en apoyo a los operativos realizados por la milicia estadounidense.

“Y por cierto, estamos recibiendo una increíble cooperación internacional en los últimos días. Países como Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago y hoy, Argentina se unieron a nosotros, intentaron ayudar a impulsar esto”, apuntó.

Resaltó que “una cosa es detener la entrada de drogas, y estamos teniendo incautaciones récord, pero otra cosa es construir una coalición internacional contra este flagelo a nivel mundial”.

Vale recordar que, en los últimos días se conoció que Ecuador y Paraguay declararon como organización terrorista al cártel de los Soles, con la cual Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de enviar sustancias estupefacientes a su territorio.

Argentina, por su parte, hizo lo propio este martes, asegurando que se unen “al lado correcto de la vida”.

El primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, confirmó este martes que tres buques de guerra de Estados Unidos llegarán a la isla el próximo 28 de agosto, como parte de un operativo antinarcóticos destinado a combatir las actividades del denominado Cartel de los Soles en el Caribe.

Las embarcaciones desplegadas son el USS Gravity, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, que se integrarán a las operaciones conjuntas entre Washington y las autoridades locales para reforzar la vigilancia marítima en la región.

Pisas señaló que la presencia de las naves forma parte de los acuerdos de cooperación entre Curazao y el Comando Sur de Estados Unidos, orientados a intensificar los esfuerzos contra el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas que afectan la seguridad en el mar Caribe.