“Mafia o democracia”: Opositores protestan contra presunta corrupción de Pedro Sánchez en España

Miles de opositores se reunieron este domingo en la céntrica Plaza de España de Madrid para protestar contra el Gobierno, en una manifestación organizada por el Partido Popular.

Bajo el lema "Mafia o democracia", el PP ha pedido a la ciudadanía que se "movilice" contra Sánchez tras el escándalo de los mensajes de WhatsApp de la militante socialista Leire Díez y los presuntos casos de corrupción que asolan su mandato.

"Estamos aquí para defender nuestro país y la dignidad democrática", dijo en un discurso el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. "España está cansada, pero no está rendida. Hoy estamos aquí (...) para que seáis vosotros los que habléis alto y claro frente al presidente que se esconde; aquí está un país que no lo hace (...) no nos vamos a callar", añadió.

La concentración, que arrancó a las 11:00 hora local, contó con la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y contó con la presencia de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy.

Según el Partido Popular, unas 100 mil personas han participado en la protesta de este domingo, aunque la Delegación del Gobierno en Madrid cifra en unos 50 mil los asistentes.

Feijóo aseguró en su intervención que "nadie le votó para hacer esto", haciendo referencia al pacto con los independentistas, la amnistía, así como los presuntos casos de corrupción que salpican al PSOE y a la propia familia de Sánchez.

El dirigente del PP había pedido a los organizadores de la protesta no llevar banderas de partido, ya que quería fomentar la participación de los votantes de otros partidos de la oposición, como la ultraderechista Vox. Sin embargo, el partido de extrema derecha ha optado por no enviar a ningún representante al acto por entender que es un acto "partidista".

En los últimos días, el Partido Popular ha animado a ciudadanos de todo el país a viajar a Madrid para participar en la manifestación y se han fletado autobuses para conseguir una concentración masiva. La protesta de este domingo es la sexta manifestación que convoca el partido de Feijóo desde que el líder llegó a la presidencia del PP en abril de 2022.