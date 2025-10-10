Macron reinstala a Lecornu primer ministro tras su reciente dimisión

El presidente Emmanuel Macron sorprendió a la clase política francesa al reintegrar a Sébastien Lecornu como primer ministro, apenas cuatro días después de haber aceptado su renuncia. Lecornu había presentado su dimisión tras las críticas por la conformación del Ejecutivo y la compleja negociación del presupuesto nacional.

Según un comunicado del Palacio del Elíseo, Macron confió nuevamente a Lecornu la tarea de formar un gobierno capaz de aprobar el presupuesto antes de fin de año, buscando poner fin a la inestabilidad que afecta a Francia.

En la red social X, el primer ministro dijo que aceptó el cargo “por deber” y destacó la prioridad de restaurar la confianza en las instituciones y en la gestión económica.

Lecornu señaló que los miembros del nuevo gabinete deberán renunciar a cualquier aspiración presidencial de cara a 2027, en un gesto para reducir tensiones internas.

El presidente se reunió con los líderes de la mayoría de los partidos, aunque La Francia Insumisa (LFI) y la Agrupación Nacional (RN) se negaron a participar.

La oposición reaccionó de inmediato. Éric Coquerel, de LFI, anunció una moción de censura para el próximo lunes, mientras que los líderes de RN, incluyendo Marine Le Pen y Jordan Bardella, calificaron el nombramiento como “una humillación democrática” y adelantaron que censurarán al gobierno.

Lecornu, de 39 años, asumió inicialmente el cargo el 9 de septiembre tras la salida de François Bayrou, quien perdió una moción de confianza.

Su reinstalación evidencia la profunda división parlamentaria y la dificultad de Macron para mantener un gobierno estable en medio de la presión política y social.

Esta designación marca la cuarta baja en el Ejecutivo en menos de un año, tras las renuncias de Gabriel Attal, Michel Barnier y François Bayrou, en un contexto de intensa presión por la aprobación del presupuesto y el manejo de la crisis política.