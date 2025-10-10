El diario plural del Zulia


Macron reinstala a Lecornu primer ministro tras su reciente dimisión

Lecornu enfatizó su compromiso de priorizar la gestión del gobierno sobre ambiciones políticas. El nombramiento refleja la profunda división parlamentaria y tensiones en el Ejecutivo francés
MundoVF Home
Redacción Versión Final
@versiónfinal Referencial

El presidente Emmanuel Macron sorprendió a la clase política francesa al reintegrar a Sébastien Lecornu como primer ministro, apenas cuatro días después de haber aceptado su renuncia. Lecornu había presentado su dimisión tras las críticas por la conformación del Ejecutivo y la compleja negociación del presupuesto nacional.

Según un comunicado del Palacio del Elíseo, Macron confió nuevamente a Lecornu la tarea de formar un gobierno capaz de aprobar el presupuesto antes de fin de año, buscando poner fin a la inestabilidad que afecta a Francia.

En la red social X, el primer ministro dijo que aceptó el cargo “por deber” y destacó la prioridad de restaurar la confianza en las instituciones y en la gestión económica.

Lecornu señaló que los miembros del nuevo gabinete deberán renunciar a cualquier aspiración presidencial de cara a 2027, en un gesto para reducir tensiones internas.

El presidente se reunió con los líderes de la mayoría de los partidos, aunque La Francia Insumisa (LFI) y la Agrupación Nacional (RN) se negaron a participar.

La oposición reaccionó de inmediato. Éric Coquerel, de LFI, anunció una moción de censura para el próximo lunes, mientras que los líderes de RN, incluyendo Marine Le Pen y Jordan Bardella, calificaron el nombramiento como “una humillación democrática” y adelantaron que censurarán al gobierno.

Lecornu, de 39 años, asumió inicialmente el cargo el 9 de septiembre tras la salida de François Bayrou, quien perdió una moción de confianza.

Su reinstalación evidencia la profunda división parlamentaria y la dificultad de Macron para mantener un gobierno estable en medio de la presión política y social.

Esta designación marca la cuarta baja en el Ejecutivo en menos de un año, tras las renuncias de Gabriel Attal, Michel Barnier y François Bayrou, en un contexto de intensa presión por la aprobación del presupuesto y el manejo de la crisis política.

Siga leyendo
Lea también

Detonación en fábrica de explosivos en Tennessee deja al menos 19 desaparecidos

ONU analiza despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe tras reclamo de…

Foro Penal contabilizó 841 presos políticos en Venezuela: Cuatro adolescentes siguen…

Dispositivo de seguridad acompaña instalación de semáforos inteligentes en Maracaibo

Comentarios
Cargando...