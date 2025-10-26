Lula se ofrece como mediador entre Maduro y Trump

Durante la reunión del presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo brasilero, Luiz Inácio Lula da Silva, este último le ofreció al republicano convertirse en el enlace de comunicaciones con entre la Casa Blanca y Miraflores, esto, ante las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar en el Caribe.

Así lo dio a conocer el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira ante la prensa tras el encuentro de los mandatarios en Kuala Lumpur, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático de la Asean.

“El presidente Lula planteó el tema y afirmó que América Latina y Sudamérica, donde nos encontramos, es una región de paz. Y se ofreció a ser un contacto, un interlocutor, como lo ha sido en el pasado con Venezuela, para buscar soluciones mutuamente aceptables y correctas entre ambos países”, señaló el canciller.

La iniciativa de Lula llega en un momento de creciente tensión geopolítica en la región.

Este viernes, EE. UU. anunció un nuevo ataque contra una embarcación en aguas internacionales del Caribe, el décimo desde el 2 de septiembre, día en que comenzaron las ofensivas.

Hasta el momento, son 43 las personas que murieron en estos ataques en el Caribe y el Pacífico, que se han llevado a cabo sin procedimientos judiciales ni una declaración de guerra del Congreso de Estados Unidos.

Días atrás Maduro calificó los ataques como “ejecuciones seriales” y pidió a la ONU investigar el asunto. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, consideró que se trata de “una guerra no declarada” y la Cancillería denuncia la “amenaza militar” de Washington. Petro, por su parte, dijo que siempre estará “en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe”.

Washington justificó los bombardeos a una decena de embarcaciones en la zona como acciones contra las rutas de narcotráfico que abastecen a Estados Unidos.

Además de abordar la situación venezolana, Lula y Trump discutieron la agenda comercial bilateral durante la reunión, que se extendió durante unos 45 minutos y que el mandatario brasileño calificó como “excelente”.

Según publicó Lula en las redes sociales, ambos acordaron iniciar “inmediatamente” negociaciones para resolver las tensiones derivadas del arancel del 50 % impuesto por Washington a productos brasileños, en represalia por la causa judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por golpismo.