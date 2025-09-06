Lula Da Silva sobre amenazas a Venezuela: "Brasil estará del lado de la paz"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmó este viernes el "compromiso de su país con la paz" ante la escalada de tensiones generadas por el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela.

El mandatario señaló en una entrevista que Brasil “estará del lado que siempre estuvo, del lado de la paz”, destacando que los conflictos armados solo traen muerte y pobreza.

“Si hay divergencia entre dos naciones, no hay nada mejor y más barato que sentarse en una mesa de negociación y hablar”, agregó, reiterando que su país no busca ni desea ningún enfrentamiento internacional.

Reportero: ¿Estados Unidos o Venezuela, de qué lado está Brasil? Lula da Silva: “Del lado de la paz” pic.twitter.com/NWcGk68yuj — André Vieira (@AndreteleSUR) September 6, 2025

Lula también aludió a la reciente imposición de un arancel del 50 % sobre productos brasileños por parte de Washington y expresó su disposición a dialogar con el presidente estadounidense, Donald Trump. “El día que él quiera dialogar, Lulinha volverá a la paz y al amor”, aseguró.

Por su parte, el ministro de Defensa, José Múcio, manifestó preocupación por los movimientos militares estadounidenses hacia Venezuela y enfatizó que Brasil mantiene operaciones constantes en la frontera para evitar que la región se convierta en una “trinchera”.

“Estamos preocupados con nuestra frontera, para que no se transforme en una trinchera”, afirmó, subrayando que la presencia militar brasileña tiene fines de protección territorial y no de intervención en conflictos externos.

Múcio calificó la situación como “una pelea de vecinos” entre EE. UU. y Venezuela y expresó su deseo de una pronta resolución, reiterando la postura pacífica del país.

Brasil forma parte de los firmantes de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, aprobada en 2014 durante la Cumbre de La Habana, que busca garantizar estabilidad regional, promover el diálogo entre los países miembros y rechazar el uso o la amenaza de la fuerza, en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas.